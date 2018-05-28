Трамп называет «гнилыми яблоками» сотрудников ФБР

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Такое клеймо от президента получил Джеймс Коми, экс-директор ФБР. Дональд Трамп назвал ведомство фантастической организацией.

Дональд Трамп, который известен своими резкими высказываниями, публично называет сотрудников ФБР «гнилыми яблоками». Такое описание получил и бывший директор организации Джеймс Коми, который был уволен с легкой подачи руки американского президента. Свое решение лидер США называет «большой услугой стране».

Дональд Трамп очень крут в мнении и действиях, так как он одним словом в социальной сети отменил встречу с Ким Чен Ыном, которую выстраивали едва ли не годами. Это заявление напрямую повлияло на валютный рынок, укрепив позиции доллара. Это привело к ослаблению рубля, но ситуация может измениться.