Соратник Навального Леонид Волков дважды соврал о недвижимости за рубежом

Сегодня, 11:39

В очередной раз стало очевидным, что самые непримиримые «борцы с коррупцией» не прочь сами ею «побаловаться». Вопрос из песни Высоцкого «где деньги, Зин» остаётся актуальным и для них.

Сейчас на первый план выступила фигура начальника штаба «самого яростного оппозиционера» Навального. Леонид Волков дважды соврал касательно своей недвижимости, находящейся за рубежом.

Сначала он хвалился, что приобрёл на территории Люксембурга дом, который стоит больше 700 тыс. евро. Затем он стал утверждать, что передал его бывшей жене и детям после развода.

Он уточнял, что для покупки взял кредит в 1,7% годовых на 30 лет.

Журналистское расследование показало, что он соврал насчёт обладания недвижимостью за рубежом.

Данные, которые содержит земельный реестр, свидетельствуют, что половину элитного двухэтажного дома он оставил за собой, и продолжил бороться с коррупцией в РФ, возглавляя штаб Навального.

Покупка недвижимости в Люксембурге предполагает уплату налогов в бюджет этой страны, что Волков и делает. Коммунальные платежи также составляют достаточно значительную для рядового россиянина сумму.

Интересным является и тот факт, что при владении недвижимостью в Люксембурге намного легче стать гражданином этой страны.

Волков известен в качестве одного из тех, кто организовывал «пожертвования» для «президентской кампании» Навального, которая провалилась. Где деньги, Зин.