Канцлер Австрии назвал США ненадежными для Европы

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Себастьян Курц подчеркнул важность для ЕС оставаться единым целым, ведь полагаться на Вашингтон больше нет смысла.

«США становятся все более и более ненадежными для Европы, которой важно оставаться единой», - заявил канцлер Австрии.

В то же время, Курц призвал Евросоюз к сотрудничеству с Россией и Штатами для прекращения военных действий в Украине и Сирии. Канцлер считает отношения своей страны с Москвой хорошими, надеясь выстроить конструктивный диалог.

Курц также назвал «ужасным» решение Великобритании выйти из ЕС. Главная причина Brexit – европейский миграционный кризис, считает австрийский политик.

Не обделил вниманием канцлер и контрабандных перевозчиков в Африке, настояв на пресечении их деятельности. Сделать это можно оперативным увеличением до 10 тыс. человек количества пограничников Евросоюза, подытожил Курц.