Единоросс Милонов попросил блогеров научить подростков делать безопасные селфи

Сегодня, 10:22

Депутат Госдумы РФ намерен уменьшить количество случаев травматизма пытающейся эффектно сфотографировать себя молодежи за счет популярных интернет-обитателей.

Виталий Милонов попросил блогеров записать видео, подчеркнув важность осмотра по сторонам при съемке фото. Научить подростков делать безопасные селфи гораздо легче и эффективнее с помощью кумиров из YouTube, имеющих авторитет среди молодежи.

Если подростки поймут, что, фотографируя себя, они могут попасть в опасность, количество случаев травматизма при съемках селфи резко уменьшится, считает единоросс.