Сегодня, 10:18

После разгрома террористических группировок в странах Ближнего Востока, появилась проблема детей, которые были рождены гражданками Российской Федерации от боевиков. Непосредственно это в немалой степени касается регионов Северного Кавказа.

В этой связи Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне пройдет коллективный ДНК-тест для поиска российских детей в Ираке. После чего начнутся мероприятия по их возвращению на историческую родину. Проблема состоит в том, что Россия не может вмешиваться в юрисдикцию Ирака. Там гражданки Российской Федерации, которые были замужем за убитыми или сбежавшими террористами, осуждены на большие сроки заключения. Некоторые получили пожизненный срок. Дети остаются без опеки.

В Чечне массовая сдача ДНК-тестов, должна помочь найти ближайших родственников детей, которые остаются сиротами на чужбине. В Ираке и Сирии. По мнению Кадырова, дети должны быть немедленно переправлены в Россию и расти под опекой ближайших родственников, чтобы забыть ужасы войны и сиротства.