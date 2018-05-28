Украинский адмирал: Кризис на Азове – гибридная угроза вторжения РФ с моря

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Военный считает, что именно направление не конкретно Мариуполя, но и все прибрежные направления очень важны для Путина для реализации оперативных целей. Поэтому он заявляет о появлении рисков активизации и наращивания сил. Кроме того, в Украине не реализовали рекомендации по укреплению нацбезопасности.

Украинский адмирал запаса Игорь Кабаненко в интервью Обозревателю заявил, что кризис на Азове – это гибридная угроза вторжения РФ с моря. По словам военного, 18 мая неподалёку от Бердянска Россия решила закрыть некоторые районы. В прибрежном предупреждении указывалось, что это нужно для боевой подготовки и неких учений. Этот район возле Темрюка или Таганрога, что очень близко к украинскому побережью.

Игорь Кабаненко считает, что военные подготовки являются очередной провокацией со стороны России и угроза морского вторжения. Всё вместе является элементами гибридной войны. В связи с этим, как заявляет военный чиновник, МИД должен направить в МИД РФ «ноту протеста» о том, что государство не признаёт и считает действия не дружественным актом.

Адмирал советует усилить патруль на прибрежных территориях Азова. Для этого должны создать специальные мобильные группы, которые смогут справиться с самыми худшими сценариями на воде.