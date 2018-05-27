Израиль отгородится от сектора Газа барьером по водной границе

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Израиль начал строительство морского ограждения вдоль границы с сектором Газа. Работы завершатся к концу года.

Глава оборонного ведомства Авигдор Либерман заявил, что возводимое сооружение станет единственным в мире, и нацелено на блокировку возможного проникновения в еврейское государство палестинских военных. Он отметил, что, благодаря этому барьеру, правящее в секторе Газа движение ХАМАС* потеряло еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложило огромные средства.

Напомним, что ранее на границе сектора Газа и Израиля прошла акция протеста, которая завершилась столкновением израильских силовиков и палестинцев. Конфликт произошел из-за переноса посольства Америки в Иерусалим.