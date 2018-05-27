Пограничники Украины задержали крымчанку из ВСУ

Сегодня, 21:10

Женщину, которая отказалась продолжить службу в армии после аннексии полуострова к России, будут судить за преступление против военной службы.

Пограничники Херсонского отряда Азово-Черноморского на КПП «Каланчак» пресекли попытку 39-летней сотрудницы ВСУ покинуть Крым. Во время проверки документов представители местного управления Госпогранслужбы Украины выяснили, что крымчанка находится в списке разыскиваемых лиц за преступление по статье 408 части 1 УК (дезертирство).

Женщина служила в военной части ВСУ на территории Крыма, а после аннексии полуострова не явилась в свою часть, которую переместили на материк. На данный момент она находится в национальной полиции. По данной статье ей грозит заключение на срок от 2 до 5 лет.

После присоединения Крыма к Российской Федерации по результатам референдума порядка 9 000 военных из ВСУ пожелали служить в Черноморском Флоте России, в то время как в Украину вернулись лишь около 30% военнослужащих.

Это уже не первый случай задержания на границе по подозрению в дезертирстве. В марте на контрольно-пропускном пункте "Каланчак" задержали бывшую мичмана ВМС, которой требовало попасть на территорию Украины для переоформления документов.