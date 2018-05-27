Эксперт: Конструкторы МиГ-35 могут «перепрыгнуть» поколение

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Наработки авиастроительной компании имеют наработки, позволяющие начать создание истребителя шестого поколения.

Конструкторы, работавшие над разработкой истребителя МиГ-35, могут «перепрыгнуть» поколение, считает эксперт в области авиационной техники Андрей Красноперов. По его словам, несмотря на то, что данная боевая машина официально относится к поколению «4++», по своим лётным и техническим характеристикам она ближе к пятой генерации. Он подчеркнул, что в МиГ-35 соединили проверенную платформу МиГ-29, а также современные технологии, что позволяет претендовать машине на членство в более высоком классе. Существующие наработки конструкторов АО «РСК «МиГ» могут успешно применяться при создании истребителя шестого поколения, уверен Красноперов. В частности, от машин новой генерации будут требовать наличия возможности как ручного, так и автономного управления. Беспилотные технологии, утверждает эксперт, в области авиации уже сейчас выходят на первый план.

Ранее эксперт из США сравнил Су-57 и J-20. Ключевым достоинством российского самолёта была названа высокая маневренность, китайского – «невидимость».