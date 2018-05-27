В Москве прошел протест против «муниципального фильтра»

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В Москве прошли одиночные протесты против «муниципального фильтра». Граждане просят дать им возможность выдвигать своих кандидатов.

Совсем скоро пройдут выборы мэра Москвы и предвыборная ситуация начинает обостряться. В столице прошла серия одиночных протестов против «муниципального фильтра», суть которого в том, чтобы к выборам допускались только те кандидаты, в пользу которых есть подписи муниципалов. Известно, что большую часть муниципалов составляют члены правящей партии «Единая Россия», в связи с чем у других кандидатов остается не так много шансов.

Отметим, что наиболее масштабные пикеты устраивались партией «Яблоко», внутренние скандалы которого вышли на федеральный уровень, с помощью действий которого удалось немного подавить бурю страстей.