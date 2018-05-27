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Об этом заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ. По его словам, в 2018 году примут на снабжение перспективные автомобили, которые ближайшие 10–20 лет будут составлять основу автопарка армии.

В России для армии разработали автотехнику лучше, чем у НАТО. Об этом рассказал в канун праздника военного автомобилиста Александр Шевченко. На вооружении в РФ есть уникальные экземпляры автомобилей, аналогов которым нет в мире. НАТО вовсе не владеет информацией о разработках и не работает в вопросе получения прототипа автотехники.

Например, мобильные ракетные комплексы «Тополь» и «Ярс» перемещаются на специальном колесном шасси. Стоит обратить внимание на «Тайфун» производства КамАЗа и Урала. Генштаб планирует закупку новой партии военных авто для испытаний и учений.