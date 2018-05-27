НАТО предложили ввести ограничения на зарубежные активы российских олигархов

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На весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО было выдвинуто предложение о замораживании активов российских олигархов. Это предоставит возможность оказывать давление на Кремль.

В ходе заседания один из выступающих предложил тщательно изучать потоки денежных средств из Российской Федерации и вводить ограничения на зарубежные активы состоятельных людей из России. Подобное предложение звучит не в первый раз.

В апреле этого года с подобным заявлением выступил английский докладчик Томас Джоплинг, а затем и Тереза Мэй после нашумевшего скандала Скрипалей. Мэй заявила, что если будут обнаружены угрозы безопасности граждан Великобритании, то она поспособствует тому, чтобы активы российских чиновников заморозили.

Один из экспертов рассказал, что на Западе есть стереотип о том, что любой богатый россиянин каким-либо образом связан с Кремлем. Именно поэтому многие представители власти считаю, что замораживая активы богатых граждан России, они смогут оказывать давление на Кремль, уменьшая возможность российских властей проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику.