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По словам главы Белого дома, талантливые специалисты хотели помочь своей стране, однако были опустошены и разбиты.

«Российское дело», которое расследуется по мотивам якобы вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, разрушило много жизней, заявил в своём twitter-аккаунте президент США Дональд Трамп. Из-за массовых подозрений в сотрудничестве со спецслужбами РФ в Штатах развернулась настоящая «охота на ведьм». От этой кампании пострадали многие сотрудники федеральных ведомств, посетовал Трамп. Он подчеркнул, что талантливые американцы приступали к работе, желая помочь своей стране, однако усилиями инициаторов данного расследования они были опустошены и разбиты.

Ранее мы писали, что бывший зять Манафорта пошел на сделку с минюстом США. Американская пресса пишет, что мужчина согласился дать показания по делу о вмешательстве России в выборы.