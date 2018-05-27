Генерал Шаманов оценил схватку в Сирии, где погибли 4 российских военных

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Эксперт уверен, что подготовка боевиков вышла на новый уровень, поскольку они способны планировать и рассчитывать атаки. В районе Дер-эз-Зора, где сирийская батарея прикрывала свой сектор, очень сложная местность, не только люди потеряли своих родных, их лишилась вся великая Россия.

Генерал Владимир Шаманов оценил схватку в Сирии, где погибли 4 российских военных. Ситуация обострилась в районе провинции Дейр-эз-Зор. Боевики самостоятельно провели операцию и жестоко расправились с четырьмя россиянами. Этот факт настораживает и подчеркивает, что в Сирии научились готовиться к битвам и войне.

Утрата четырех россиян - «это утрата не только родных и близких, но и страны». В Сети появились доказательства того, что атака стала неожиданностью и даже эксперты не ожидали активности от правительственных войск Сирии.