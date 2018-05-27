Новый парусник для ВМФ сможет выходить в открытый океан

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Корабль, который построят для Военно-Морского флота России в рамках разработанной программы до 2050, сможет как выходить в море, так и бороздить просторы океана.

Главный командующий ВМФ РФ Владимир Королев после завершения церемонии спуска реплики линейного корабля 4-го класса "Полтава" в Санкт-Петербурге, созданного по аналогии судна Петр I, сообщил, что в кораблестроение до 2050 года предусматривает создание данного парусника, который помимо выхода в морскую зону сможет плавать в открытом океане, и будет использоваться для практики курсантов. При его создании будут опираться на традиции и опыт отечественного кораблестроения. Королев не обозначил сроков строительства и планируемого водоизмещения нового корабля.

Он добавил, что группировку ВМС в Средиземном море будут подстраивать под новые задачи с обязательным поддержанием необходимого количества судов для сохранения эффективности, сбалансированности и самодостаточности группировки, чтобы она имела возможность нормально работать совместно с авиацией и выполнять все поставленные задачи.

Главком отметил, что в Средиземном море всегда присутствуют корабли РФ с высокоточным оружием, и очевидно, что с пополнением ВМС группировки кораблей с высокоточными установками ракетно-артиллерийского вооружения будут увеличены.