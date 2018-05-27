Собянин рассказал, почему вновь решил пойти на выборы мэра Москвы

Сегодня, 17:14

В столице предстоят очередные выборы на пост главы её администрации. Желающих оказалось достаточное количество.

Сергей Собянин, который ныне занимает этот пост, рассказал о причинах, побудивших его вновь пойти на выборы мэра Москвы.

С его слов, решение об этом было принято им не сразу. Нынешний мэр Москвы сообщил, что проработать восемь лет в столице, является непростым делом.

Градоначальник проинформировал, не всё и не всегда выходит «гладко». Кое-что из того, что он делал, не встречало понимания. Собянин попросил извинения у тех, кого не смог услышать или смог обидеть.

В то же время, продолжил он, уже многое сделано. Лично он хотел бы, чтобы начатые при нём проекты пришли к логическому завершению. И под его руководством в качестве мэра Москвы.

Собянин сообщил, в противном случае это может напомнить недописанную картину, которая не принесла удовлетворения ни своему исполнителю, ни заказчику.

Не исключено, что у нового градоначальника появятся другие приоритеты. Тогда многие начинания на территории Москвы станут обычным долгостроем.

Собянин полагает, Москве нужно использовать свой шанс. Нужно не останавливаться на достигнутом и сделать следующий шаг вперёд, а не назад или в сторону.

Кандидаты на пост мэра Москвы начнут выдвигаться после того, как произойдёт официальное назначение срока выборов. Прогнозируется, что это будет в период 31 мая – 10 июня.