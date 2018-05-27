Истребитель Су-57 оснастят «абсолютным оружием»

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Невейшая разработка российских оружейников обеспечит самолёту полное превосходство в воздухе.

Прошедший боевое крещение на полях сражений в Сирии российский истребитель пятого поколения Су-57 в скором времени получит ракеты К-77, которые эксперты называют «абсолютным оружием». Самолёт оснастят новейшей разработкой отечественных КБ, которая является дальнейшим развитием ракет средней дальности Р-77. Одной из ключевых особенностей данного вооружения специалисты называют дальность полёта. К-77 способна поражать цели на дистанции до 192 км. Эксперты отмечают, что уйти от такой ракеты не смогут даже самые маневренные и высокотехнологичные машины, поскольку она оснащена целым рядом решений, позволяющим просчитать траекторию полёта самолёта. Не станут для неё помехой и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку при потере связи с носителем К-77 начинает самостоятельно искать цель по ранее заложенным параметрам. Ни одна из существующих ракет не способна превзойти данный комплекс, в связи с чем эксперты считают, что Су-57 вскоре может получить полное превосходство в воздухе.

Ранее мы писали, что эксперт из США сравнил Су-57 и китайский J-20. Истребитель, созданный в КБ Сухого обладает большей манёвренностью, в то время, как самолёт пятого поколения из Китая ориентирован на использование стелс-технологий.