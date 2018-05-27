ВСУ перекинули танки в жилые кварталы под Горловку

Сегодня, 17:02

Украинские войска разместили в жилых кварталах Дзержинска танки и артиллерийские установки. Данное вооружение может быть применено против ДНР.

Эдуард Басурин заявил о том, что в зоне ответственности 24 батальона зафиксировано наличие 8 танков и 4 самоходных артиллерийских установок. Есть угроза, что их применят против самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Басурин призвал СММ ОБСЕ начать воздушное наблюдение и усилить контроль территорий, чтобы отвести запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Басурин отметил, что в населенные пункты Дылеевка и Белогоровка направлены зенитно-ракетные комплексы украинских силовиков, которые ставят своей целью «прикрытие от воздушной разведки ОБСЕ».

Отметим, что ранее Басурин заявил о том, что ситуация на линии соприкосновения нормализовалась, заявив, что украинские войска «понимают только язык силы».

Напомним, что всего неделю назад было сделано заявление о том, что ситуация в Горловке накалилась. В результате военных действий погибло четверо мирных жителей, а одиннадцать – пострадали. Украинские силовики не только увеличили количество обстрелов по населенным пунктам Васильевка, Лозовое, Спартак и Минеральное, но и пытались захватить некоторые территории. с целью дальнейшего наступления на Донецк.

Военные силы ДНР заявили, что при появлении явной угрозы безопасности граждан, будут предприняты действия на поражение военных сил противника.