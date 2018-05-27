Израиль запретил производство оружия в Ливане

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Премьер-министр Израиля предостерег Ливан о передаче оружия из Сирии в Ливан, а также его производстве в Ливане.

Ответственность по очередным ударам по военным объектам в Сирии СМИ возложили на Израиль, который не стал подтверждать данное заявление, но и не поспешил представить опровержимые доказательства.

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль действует против Сирии, которая направила свои действия против страны, также Израиль предпринимает меры по запрету передачи смертоносного оружия из Сирии в Ливан. Израиль также планирует запретить производтсво оружия в Ливане.

Объяснил премьер-министр Израиля это тем, что подобное вооружение направлено на эксплуатацию против их государства, поэтому действия по отмене его производства и переброске являются правомерными, так как производятся с целью защиты государства.

Отметим, что Нетаньяху также заявлял о том, что Израилем будут предприниматься меры, чтобы не допустить в Иране появление ядерного оружия. Напомним, что новые американские условия заключения с Ираном соглашения о ввозе ядерного оружия должны гарантировать отсутствие возможности его появления в государстве.