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Журналистка издания озадачилась гендерным вопросом и решила разобраться, почему на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) участвовала лишь одна женщина - глава МВФ Кристин Лагард.

США смеется над «хейтерами» из The Washington Post. Причиной стала недолугая публикация представительницы СМИ, которая обвинила Путина и Россию в отсутствии выступающих на ПМЭФ женщин. «Быть женщиной в путинской России нелегко», - написала репортер. Эми Феррис-Ротман высмеяла отсутствие выступающих женщин на ПМЭФ. Она напомнила, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Реальной причиной отсутствия женщин в политике эксперты считают явные причины. Многие женщины при столкновении с выбором: семьи или же политика - выбирают семью. Работа для народа и общества требует очень больших затрат ресурсов человека. Если это женщина, ей нужно рационально использовать себя и для семьи, и для детей и для карьеры, что очень трудно.