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Об этом сообщает The Telegraph. Британия намерена выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, а выборы в Европарламент пройдут лишь в мае 2019 года. Лондон заподозрили в ведение двойной игры в политике, что чревато последствиями для экономики страны.

В Британии выделили более 1 млн долларов на выборы в Европарламент после Brexit. По словам инсайдера из правительства, избирком объясняет такое поведение вынужденными «мерами предосторожности». Эксперты усматривают в деятельности Лондона камень преткновения, который поставил британцев перед выбором.

Но теперь, после того, как страна рассмотрела все последствия Brexit, реальным шагом парламента может стать отказ от намерения выйти из состава ЕС. Политологи не верят в возможный сценарий, но видят продолжение переговоров в этом вопросе после завершения 2018 года.