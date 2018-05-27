СМИ: В Сирии погибли два бойца «ЧВК Вагнера»

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Российские наёмники якобы охраняли нефтяные вышки сирийского правительства в провинции Дейр эз-Зор.

Минувшей ночью в Сирии погибли россияне из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Как передаёт «Новая газета» со ссылкой на собственные источники, смертельные ранения получили два бойца неофициального вооружённого формирования. Также отмечается, что два гражданина России получили тяжёлые ранения во время боестолкновения в сирийской провинции Дейр эз-Зор, где «ЧВК Вагнера» якобы охраняется подконтрольные Дамаску нефтяные вышки. Пострадавших экстренно переправили в Россию, где доставили в одну из клиник Москвы. Об их состоянии ничего не известно.

Ранее в Минобороны подтвердили информацию о гибели в Сирии четверых российских военных. В ведомстве уточнили, что во время отражения атаки боевиков в провинции Дейр эз-Зор погибли два военных советника, ещё двое скончались позже в больнице. Потери террористов составили 43 человека.