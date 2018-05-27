В сирийском городе Маалюля за месяц отреставрируют православный храм

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Разбомбленный боевиками ИГ* монастырь святой Феклы в провинции Дамаск готовится снова открыть двери для монахинь, заявил отец Ильяс.

В сирийском городе Маалюля заканчивается ремонт разрушенного террористами храма. За месяц монастырь пополнится новой мебелью, после чего монахини вернутся в свою обитель.

Две трети населения пострадавшего от войны населенного пункта провинции Дамаск составляют христиане, поэтому, как только православный храм отреставрируют, толпы людей хлынут на богослужения, анонсировал отец Ильяс.

21 мая армия САР уничтожила последнее формирование боевиков ИГ*. Подобные заявления неоднократно звучали как от Дамаска, так и от Минобороны России, поэтому мировое сообществе не спешит расслабляться.