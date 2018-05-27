Корабли США миновали спорные острава в Южно-Китайском море

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Эсминец USS Higgins и ракетный крейсер прошли в 12 морских милях от Парасельских островов, на которые претендуют сразу несколько азиатских государств.

Сегодня утром в 12 морских милях от Парасельского архипелага в Южно-Китайском море прошли два боевых корабля ВМС США – эскадрильный миноносец USS Higgins и управляемый ракетный крейсер USS Antietam. По сведениям Reuters со ссылкой на руководящие лица в Вашингтоне, они совершали маневры недалеко от островов Трайтон, Три, Линкольн и Вуди. Подобные действия могут вызвать негодование у властей КНР, и спровоцировать протесты.

Данные острова – причина разногласий по морским границам между Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами. КНР обвиняет Филиппины и Вьетнам в сознательном привлечении США для наращивания напряжения в данном регионе. Власти США в свою очередь обвиняют Китай в создании искусственных островов для военных целей и в умышленном расширении своих территориальных вод искусственными землями. В Пекине данные обвинения отрицают.

Это уже не первая попытка Вашингтона подразнить Китай. Корабли ВАМ США регулярно пересекают акваторию КНР в Южно-Китайском море, чтобы якобы показать "свободу судоходства", а в действительности же в очередной раз пытаясь продемонстрировать свою силу и готовность противостоять Китаю с любых позиций.