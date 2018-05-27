Гудков: «У Собянина нет никаких шансов остаться мэром Москвы»

9 сентября 2018 года Москва выберет нового градоначальника, а федеральные СМИ уже начали работать на руку действующей власти, наложив цензуру на антирейтинговые интервью оппозиции.
Дмитрий Гудков обвинил кремлевскую прессу во лжи, рассказав в своем Telegram-канале правду об интервью.
Позднее информационное пространство заполонили новости о намерении оппозиционера побороться за кресло мэра, в которых не было и слова о критике в адрес Собянина. Гудков не стал обижаться на совравшего ему журналиста, обвинив во всем редакцию.
В завершении оппозиционер иронично обратился к бизнесмену Евгений Пригожину, известному как «повар Путина».