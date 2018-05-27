Гудков: «У Собянина нет никаких шансов остаться мэром Москвы»

Сегодня, 14:33

9 сентября 2018 года Москва выберет нового градоначальника, а федеральные СМИ уже начали работать на руку действующей власти, наложив цензуру на антирейтинговые интервью оппозиции.

Дмитрий Гудков обвинил кремлевскую прессу во лжи, рассказав в своем Telegram-канале правду об интервью.

«Никто не ожидал увидеть Собянина в предвыборной гонке. Но надо смотреть правде в глаза – у него нет никаких шансов остаться мэром Москвы после того, что он натворил в городе», - сказал Гудков федеральному журналисту.

Позднее информационное пространство заполонили новости о намерении оппозиционера побороться за кресло мэра, в которых не было и слова о критике в адрес Собянина. Гудков не стал обижаться на совравшего ему журналиста, обвинив во всем редакцию.

В завершении оппозиционер иронично обратился к бизнесмену Евгений Пригожину, известному как «повар Путина».

«И кстати. Прилетел в Москву - и ни одного встречающего тролля в аэропорту. Товарищ Пригожин, что за дела? Воскресенье - выходной? Этак у вас ольгинские и до обеденных перерывов доживут», - подколол ресторатора Гудков, намекая на избивающую независимых журналистов «фабрику троллей».