«Режим работы!»: Эмигрант поставил Ройзмана в тупик

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Об этом в социальной сети рассказал основатель Фонда Ройзмана. Обячный разговор с иностранцем натолкнул его на размышления по поводу жизни в России.

Эмигрант поставил Ройзмана в тупик своим вопросом. Вывеска «Режим дня» смутила и напугала известного режиссёра, который живет в Германии.

«Режим работы»! Не «время работы», не «часы», а именно «режим»! Как Вы думаете, с чем это связано?», - озадачил Ройзмана путешественник.

Ответить на домыслы странника не захотел, но про себя все понял и осознал.

«Я понимаю, с чем это связано. С тем и связано. Просто притерпелись уже, а свободному человеку глаз царапает. А вообще, в слове «режим» две составляющие: резать и жать», - подытожил Ройзман.

Пошел проводить гостя и обратил внимание на свою вывеску на Фонде: «Добро пожаловать. Ждем гостей каждый день с 11 утра до 8 вечера». Подписчики политика оценили его юмор и жизненную позицию и поддержали.