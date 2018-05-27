Адагамов грубо обматерил «любящего меру во всем» единоросса

Депутат предложил сократить расходы на помощь недоношенным младенцам и пережившим инсульт людям, получив порцию жесткой критики от противников «Единой России».
Российский блогер Рустем Адагамов, публикующийся под ником drugoi в ЖЖ, не оставил без комментария резонансное заявление «любящего меру во всем» екатеринбургского народного избранника и единоросса.
Оскандалившийся политик предложил соотечественникам воспитать у себя чувство ответственности за собственное здоровье, приведя в пример себя и свое «идеальное» тело. Он, видите ли, питается экологически чистыми продуктами и регулярно ходит в баню, стараясь «не доставлять хлопот государству».
К слову, под черным прямоугольником скрываются бесстыжие глаза Николая Косарева.