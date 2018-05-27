Адагамов грубо обматерил «любящего меру во всем» единоросса

Сегодня, 13:40

Депутат предложил сократить расходы на помощь недоношенным младенцам и пережившим инсульт людям, получив порцию жесткой критики от противников «Единой России».

«Во всем должна быть мера», - ответил депутат-единоросс на вопрос о том, стоил ли сокращать расходы на спасение жизней недоношенных детей и столкнувшихся с инсультом людей.

Российский блогер Рустем Адагамов, публикующийся под ником drugoi в ЖЖ, не оставил без комментария резонансное заявление «любящего меру во всем» екатеринбургского народного избранника и единоросса.

«Депутат Екатеринбургской думы от «Единой России» посетовал, что государство тратит слишком большие средства на спасение недоношенных младенцев и людей после инсульта. «Во всем должна быть мера», заявило это толстомордое ******», - грубо обматерил Адагамов единоросса.

Оскандалившийся политик предложил соотечественникам воспитать у себя чувство ответственности за собственное здоровье, приведя в пример себя и свое «идеальное» тело. Он, видите ли, питается экологически чистыми продуктами и регулярно ходит в баню, стараясь «не доставлять хлопот государству».

К слову, под черным прямоугольником скрываются бесстыжие глаза Николая Косарева.