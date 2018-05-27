Эксперт: Трамп менее ответственный лидер, чем Ким Чен Ын

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Всё последнее время СМИ уделяли большое внимание тому, как развиваются отношения США и КНДР. На фоне наметившегося позитива, Вашингтон принял неожиданное многими решение.

Оно касается отмены предстоящей встречи, которую намечали Трамп и Ким Чен Ын. Эксперты сообщают, что президент США таким образом продемонстрировал, что он менее ответственный лидер.

С сообщением об этом выступил Фёдор Лукьянов, являющийся российским политологом и главным редактором в журнале «Россия в глобальной политике».

Он сообщил, что не стоит заниматься гаданием, встретятся ли когда-нибудь Трамп и Ким Чен Ын. В любом случае, лидер КНДР стал в глазах политиков более ответственным, чем Трамп.

Такое сообщение Лукьянов оставил на страничке журнала. Он проинформировал, что, видимо, Трамп принял решение «превзойти себя». Президент США проинформировал, что по-прежнему надеется на переговоры с главой КНДР, а место и дата предполагаемой встречи остаются неизменными.

Вероятно, продолжил эксперт, Трамп ранее отменил её под воздействием «импульсивного порыва».

После этого Ким Чен Ын, которого ранее характеризовали, как «психопат-провокатор», стал выглядеть намного ответственнее и солиднее в качестве руководителя страны.

Он не ответил Трампу грубостью, продемонстрировал добрую волю, а сейчас «смиренно ожидает, пока его собеседник перебесится».