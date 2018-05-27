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В Минобороны подтвердили информацию о гибели российских военных в Сирии

Сегодня, 12:12

Два военных советника были убиты во время атаки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, ещё два – скончались от полученных ранений.

В Минобороны РФ подтвердили появившуюся утром 27 мая информацию о гибели четверых российских военных в Сирии. В заявлении сообщается, что военнослужащие ВС России оказывали поддержку сирийской армии в обороне позиций в провинции Дейр-эз-Зор во время наступления боевиков. В результате одного из ударов террористов гибель настигла двух российских военных советника. Также несколько военнослужащих из России были ранены в ходе боестолкновения. Отмечается, что их были пятеро. В последствии в больнице скончались двое из них. Со стороны боевиков потери составили 46 человек убитыми. Также нападавшие потеряли шесть автомобилей.

Ранее NYT описала трагический бой ЧВК Вагнера в Сирии, опираясь на показания американских военных. Обозреватель газеты отмечает, что представители Минобороны США нанесли удар по сирийским позициям после того, как российская сторона подтвердила, что штатных военных среди этих подразделений нет.

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