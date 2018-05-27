Клинтон пожелала стать главой Facebook

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Бывшая кандидатка в президенты США, проигравшая эту гонку, продолжает поездки по миру. Как правило, она при этом рассказывает о том, что вызвало её поражение, но бывает и другое.

В этот раз Хиллари Клинтон сообщила для СМИ, что очень хотела бы стать главой сети Facebook.

С её слов, множество американцев знакомятся с самыми свежими новостями именно посредством Facebook. Клинтон считает эту сеть крупнейшей новостной платформой из всех, что существуют на планете.

Не забыла Клинтон и о недавнем скандале, связанном с Facebook. Там «на сторону утекли» персональные данные миллионов пользователей этого сервиса.

Клинтон считает это следствием бизнес-модели, принятой в Facebook. Сейчас в связи с этим компания готовит масштабную реорганизацию.

Хиллари Клинтон в конце интервью не удержалась и опять вспомнила о несбывшемся президентстве. Она полагает, победе Трампа во многом поспособствовали незаконно полученные данные из Facebook.

В России эту сеть также могут ожидать проблемы. Александр Жаров, возглавляющий Роскомнадзор сообщил, что в Facebook очень часто распространяются фейковые новости.