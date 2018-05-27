Песков заявил, что пресс-секретари никогда никого не обманывают

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Спикер Кремля вспомнил о шутке, которую в его адрес обронил Владимир Путин.

В эфире программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков высказался на тему лжи во время официальных брифингов Кремля. В частности, он заявил, что пресс-секретари «никогда никого не обманывают». При этом Песков пошутил, добавив, обращаясь к собеседнику, что максимум, на который он может решиться – это «гнать сам знаешь что». Тем самым спикер Кремля напомнил о выражении Владимира Путина, заявившего в беседе с журналистом телеканала NBC о неспособности наблюдать за всем, что говорят сотрудники его администрации. Тогда он отметил, что Песков, в частности, иногда «несёт пургу».

Ранее мы писали, что Песков разрешает Навке дергать свои усы. Об этом глава пресс-службы Кремля рассказал Тиграну Кеосаяну во время всё той же передачи «Международная пилорама». Также чиновник признался, что часто видит кошмары. «Мокрые сны», по словам Пескова, не дают ему покоя. Каждый раз, когда он их видит, ему становится очень страшно.