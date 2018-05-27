Васильева: Смешанные «цифровые» уроки могут появиться в школах России

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Об этом политик рассказала после того, как проанализировала систему образования после нововведений прошлого года. В виду развития нанотехнологий главной задачей министерства станет цифровизация школ.

Министр просвещения Ольга Васильева, считает что смешанные «цифровые» уроки могут появиться в школах России уже в скором времени. Причинами развития сети наношкол станет ориентация на современного школьника: ребенка знающегося на гаджетах, который умеет думать и генерировать идеи используя смартфон, компьютер или планшет. Одним из центральных пунктов переквалификации станет переподготовка учителей. Примечательно, что деятельность Васильевой ранее подвергал жесткой критике журналист и публицист Александр Невзоров. Он упрекнул министра в давлении на школьников и не разделяет ее мнения в отношении 11-летней учебы. Нововведения в школах эксперт назвал «пытками»,а детей «несчастными».

«Причем, надо сказать, что они на эти 11 лет гремят без адвоката, без суда и без следствия. Просто, вот, на 11 лет», - рассказал Невзоров.

Будет ли рассмотрена новая инициатива как развитие или усложнение жизни школьников покажет время.