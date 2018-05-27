Украина обвинила Россию в создании химоружия для «гибридных войн»‍

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Украинский депутат уверена, что в России под вымышленными предлогами вернулись к советским работам по сочетанию Эбола с вирусом оспы, и разрабатывают отравляющие боевые вещества нервно-паралитического действия.

На заседании НАТО в Варшаве Ирина Фриз, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, заявила, что как минимум на протяжении трех последних лет в РФ под предлогом разработки вакцин исследуют вирусы геморрагических лихорадок, включая такие высококонтагиозные эпидемические вирусы как Эболу и Марбург. В действительности Россия вернулась к работам СССР по созданию опасного биологического оружия – гибрида вируса оспы и Эболы.

Помимо того, деятельность других исследовательских центров указывает на разработку веществ отравляющего действия со свойствами нервно-паралитических газов для применения в боевых условиях. Новые виды химоружия Москва может направить в рамках гибридных действий как против Украины, так и в отношении ряда государств, где видит заинтересованность.

Помимо голословных обвинений реальных доказательств Фриз предоставить не смогла, а соответствующие выводы сделала на анализе госзакупок и научной деятельности организаций министерства обороны РФ. Она пообещала подготовить соответствующий документ для включения своих выводов в особый рапорт по предотвращению гибридных угроз со стороны России.