Собянин официально заявил о желании участвовать в выборах мэра Москвы

Сегодня, 09:10

Сразу после такого заявления градоначальника, звёзды российского шоу-бизнеса начали расхваливать его в социальных сетях. Это всё даже не обычная поддержка, а почти целый флешмоб, в котором есть почти все – от Галкина, до Малахова.

На праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин» Сергей Собянин официально заявил о своём желании участвовать в очередной раз в выборах на пост мэра Москвы. Стоит отметить, что главой российской столицы он работает уже целых 8 лет.

После такого заявления многие российские звёзды сразу же кинулись восхвалять его в социальных сетях, делая, по сути, агитацию. К примеру супруг Аллы Пугачёвой и шоумен Максим Галкин считает, что Собянин много сделал для Москвы, работая на посту мэра, и заслуживает поддержки со стороны москвичей.

К восхвалению подключилась и Елена Малышева, и Андрей Малахов, и комментатор спортивных матчей Дмитрий Губерниев, и звезда шоу-бизнеса Полина Гагарина, и много других представителей поп-культуры. Звёзды даже пользуются специальными хештегами.

Выборы нового мэра Москвы будут проходить 9 сентября. О желании участвовать в них заявил глава московской партии «Яблоко» Митрохин, бывший депутат Госдумы РФ Гудков, депутат Яшин, журналист Красовский. От КПРФ пойдёт депутат московской городской думы Вадим Кумина.