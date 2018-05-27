Жительница Одессы позвонила на радио и задала каверзный вопрос ведущему

Сегодня, 08:34

Женщина решила задать вопрос о том, как украинские военные возвращают неподконтрольные территории Донбасса без единого выстрела.

Такой каверзный вопрос жительница Одессы задала ведущему одной из радиостанций. Гостем программы был Павел Жебривский, который занимает должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Одесситка задала каверзный вопрос, и получила такой же ответ.

Павел Жебривский посоветовал ей меньше смотреть российское телевидение:

"Здесь стоит понимать, что по украинским законам неподконтрольные территории признаны официально оккупированы. Кроме того, ООС даёт право вести военные операции. Поэтому украинские военные ведомства могут одновременно заявить об обстрелах со стороны боевиков и о том, что они зашли в ранее не подконтрольное село".