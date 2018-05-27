Синдзо Абэ рассказал, где и когда пройдёт следующая встреча с Путиным

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Премьер Японии подчеркнул, что накануне состоялось 24-е по счёту мероприятие с участием лидеров двух стран.

Где и когда пройдёт следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным рассказал накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По словам политика, к настоящему моменту ему удалось установить с главой российского государства доверительные отношения. Он заметил, что минувшая встреча стала по счёту 24-й в истории взаимоотношений правительства Абэ и России. В Санкт-Петербурге лидерам двух стран удалось обменяться «самыми откровенными мнениями» по ряду ключевых вопросов. Вновь же японский премьер надеется встретиться с Путиным в сентябре во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Политик признался, что будет с нетерпением ждать следующей встречи.

Ранее мы писали, что Япония высказала намерение поддержать давление США и Южной Кореи на КНДР. В Токио отметили, что решение Дональда Трампа об отмене встречи с Ким Чен Ыном никак не повлияет на политику японского правительства.