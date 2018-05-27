Эдвард Сноуден: Трамп любит Путина, как никого на свете

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Об этом экс-сотрудник ЦРУ США заявил в интервью Huffington Post. Взаимоотношения политиков не дадут возможности специальному прокурору США Роберту Мюллеру связать эти явные факты в единое дело.

Эдвард Сноуден рассказал в недавнем интервью, что Дональд Трамп любит Путина, как никого на свете. Причиной такого высказывания и мнения стали непростые взаимоотношения между странами, которые как ширма, маскируют истинные связи в политике.

«В этом мире нет никого, кого Трамп любит больше, чем российского президента», - сообщил Сноуден.

На данный момент усилия Роберта Мюллера против политического тандема в сторону их разоблачения окажутся напрасными. Такого мнения придерживаются и эксперты-политологи.