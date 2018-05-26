Премьер-министр: Грузия вступит в НАТО в 2021 году

Вчера, 23:01

"Худший кошмар НАТО" не помешает Грузии вступит в ряды альянса. Стране требуется членство в НАТО чтобы обеспечить свою безопасность.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили надеется, что НАТО примет страну в свои ряды в 2021 году. Грузинское правительство считает это необходимостью, так как альянс обеспечит им полную безопасность.

«У нас есть большая надежда, что в 2021 году, когда Грузия отметит столетие со дня советской оккупации, наша страна сможет встретить эту дату в статусе полноценного члена НАТО», - заявил Квирикашвили.

Заявление премьер-министра стало первым комментарием касательно даты возможного вступления Грузии в состав НАТО. Ранее сроки этой процедуры не озвучивались.