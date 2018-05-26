Турция разрешила поставки газа ЕС через «Турецкий поток»

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"Газпром" и правительство Турции подписали договор о второй нитке газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

Ранее было окончено строительство первой нитки «Турецкого потока». Сегодня же был подписан договор о строительстве второй, сухопутной, нитки данного газопровода. Стало известно, что Турция таким образом разрешила поставки газа потребителям ЕС. Интерес к данному газопроводу проявили также власти Италии.

По заявлению Тайипа Эрдогана стало известно, что Россия предоставит Турции скидку за газ, который уже поставлен на территорию государства. Таким образом, Турция сумеет сэкономить около 1 миллиарда долларов.

Стало известно, что первая нитка газопровода будет эксплуатироваться уже в текущем году, а запуск второй планируется на 2019 год. Также, планируется, что вторая нитка пройдет либо через Грецию и Италию, либо – Сербию и Болгарию.

Напомним, что ранее разгорелся скандал вокруг увольнения аналитика по нефтегазовому сектору «Сбербанка CIB» Александра Фэка. В одном из отчетов, который назначен для внутреннего пользования, но попал в сеть, аналитик раскритиковал строительство газопроводов, в том числе «Турецкий Поток», выгоду от которых получат не акционеры «Газпрома», а «друзья Путина», как заявил Фэк.