ВСУ сбили собственный беспилотник и объявили победу над ДНР

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ВСУ объявили о том, что сбили БПЛА Армии Донецкой Народной Республики. Однако, как заявил Эдуард Басурин, БПЛА был украинским Ту-141 «Стриж».

25 мая было сделано заявление о том, что силами и средствами противовоздушной обороны Объединённых сил был сбит ДНР-овский беспилотник, который был направлен на разведку с целью дальнейшей корректировки огня по резервам бригад. Было также сказано об эффективности системы противовоздушной обороны объединенных сил.

Однако военный деятель Эдуард Басурин опроверг такое заявление. По его словам, украинские вооруженные силы запускают свою списанную технику для осуществления тренировок, а сбивая ее, показывают обломки, которые выдают как очередную победу над ДНР.

Доказательством его слов послужили опубликованные снимки, на которых видно, что беспилотником является Ту-141 «Стриж», на котором видна надпись «Повiтрянi сили».