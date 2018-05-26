Власти ДНР: ВСУ потерпели потери боевой техники под Горловкой

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Власти ДНР отчитались об обстановке в районе Горловки. ДНР уничтожили четыре бронемашины и несколько минометов ВСУ.

Командир оперативного командования Эдуард Басурин рассказал, что армия ВСУ потеряла три танка, БМП, станцию контбатарейной атаки производства США, а также минометные расчеты и более десятка военных автомобилей. Согласно новому режиму в Украине, военные ВСУ обязаны отчитываться перед руководством о занятых позициях с помощью фотографий. Так как на словах можно рассказать одно, а фотодоказательства говорят другое. Сергей Наев, командующий операцией, лично распорядился присылать фотографии и сводки ему в штаб, так как простым словам солдатов он не доверяет. Из-за того, что армия ВСУ не сдвинулась со своих позиций, на линию разграничения приехал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, который был очень недоволен позицией украинских войск.

Напомним, что в последнее время активные бои ведутся возле Горловки, так как армия ВСУ пытается окружить Донецк с дальнейшей целью его захвата. Все попытки были пресечены боевой армией Донецкой Народной Республики, которые нанесли большие потери армии Украины.