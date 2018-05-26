Главу Минобороны Германии обвинили в развале армии

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И без того плачевное состояние вооружённых сил было «приукрашено» ложной статистикой.

После доклада Федеральной счетной палаты Германии о состоянии дел в Минобороны страны главу ведомства Урсулу фон дер Ляйен заподозрили в развале армии. Немецкая пресса пишет, что министр занималась сознательным сокрытием дефицитов и «приукрашивала статистику» в Бундесвере. В ведомстве выяснили, что доклады, в которых фон дер Ляйен говорила о боеготовности кораблей и авиации, не соответствовали реальному положению дел. При этом состояние вооружённых сил Германии и без того было плачевным, пишут журналисты. В частности, в минувшем году ни одна немецкая субмарина не была исправна, боевые задачи могли выполнять менее половины боевых кораблей и танков. К боевым вылетам ввиду неисправности не допускались две трети вертолётов. Министр утверждала, что военные суда, которые не имели вооружения, а также подводные лодки без экипажа, находятся в состоянии полной боеготовности.

Отмечается, что проблемы Бундесвера вскрылись после участив я зарубежных операциях, в частности по борьбе с пиратством у берегов Сомали и контрабандистами в Средиземном море.