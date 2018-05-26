Украина: Есть план противостояния России в акватории Азовского моря

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Официальные киевские власти всё никак не успокоятся вокруг ситуации, которую создал Крымский мост одним фактом своего появления. Похоже, говорят политологи, их зарплата напрямую связана с тем, сколько грязи они выплеснут на РФ.

Сейчас Украина, по данным некоторых представителей Рады, уже разработала план, как можно в акватории Азовского моря спровоцировать противостояние с пограничниками РФ.

Депутаты подали Порошенко предложение, каким образом можно «отразить российскую агрессию в акватории Азовского моря».

Сначала они требуют, чтобы Украина расторгла с Россией дипотношения. Эти «политики» уверены, наличие культурных связей с Москвой является провоцирующим фактором для того, чтобы та осуществляла антиукраинские «провоцирующие действия».

Эти деятели уверены, Украина, в лице нынешней власти, не осознаёт того, насколько угрожающей после Крымского моста сложилась ситуация в акватории Азовского моря.

В портах Мариуполя и Бердянска уже отмечается существенное сокращение их работы. Не исключено и полное закрытие.

«План противостояния» предполагает введение санкций против всех портов, которые имеет Россия в акватории Чёрного и Азовского морей. Помимо того, радикалы призвали Порошенко к военному патрулированию Керченского пролива.

Бред подобных предложений уже высмеяли в Госдуме.