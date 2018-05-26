Двух журналистов из России не пустили в Украину на финал Лиги Чемпионов

Сегодня, 18:48

МВД соседней страны не разрешило въезд двум представителям СМИ. Причиной в официальном сообщении назвали поездки в Крым, который стал частью территории РФ после проведения законного референдума на полуострове.

Двух журналистов из России не пустили в Украину. Финал Лиги Чемпионов в Киеве должен был стать главной новостью репортажа, однако этого не состоялось. Причиной в МВД Украины назвали поездки работников СМИ на «оккупированный» Крымский полуостров. От такого же отношения пострадала в прошлом году и участница «Евровидение – 2017» от России, которой также запретили въезд в Украину.

«Иностранцы оказались представителями СМИ», - сообщили в МВД Украины.

Известно, что журналисты прибыли в Киев авиарейсами из Минска и Тбилиси. Сегодня в столице Украины состоится финал футбольной Лиги чемпионов, британский «Ливерпуль» сыграет с «Реалом».