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Пресс-секретарь президента России в одном из интервью рассказал, что видится с женой очень редко. Однако он разрешает ей выдергивать волосы из усов.

В интервью с Тиграном Кеосаяном Дмитрий Песков шуточно сказал, что видится с женой, известной фигуристкой Татьяной Навкой, примерно так же часто, как и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Песков отметил, что, с одной стороны, их чувства не охладевают, однако, это не самый правильный вариант отношений.

На вопрос о том, правда ли, что выдернув волос из усов государственного деятеля, можно загадать желание, и оно исполнится, Дмитрий Песков рассказал, кому позволено дергать его за усы. Оказалось, что Песков разрешает Навке дергать свои усы и ее желания действительно реализуются.

Напомним, что ранее Песков рассказал о том, что, когда ему хочется спать на совещаниях, то он мысленно и очень громко считает овец. Также он сообщил, что ему иногда снится строгий Владимир Путин и в такие моменты политику очень страшно. От этого он просыпается в белой горячке, вспоминая, что же он забыл сделать.