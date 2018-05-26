«Всегда очень страшно»: Песков рассказал о «мокрых» снах со строгим Путиным

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Пресс-секретарь признался, что часто страдает от жутких снов. Сновидения беспокоят политика в виде вещих и пугающих указаний со стороны президента России.

Дмитрий Песков рассказал о «мокрых» снах со строгим Путиным.

«Снится, всегда очень страшно», - сообщил пресс-секретарь.

Такое откровение стало настоящим открытием для жителей России. В разговоре с Тиграном Кеосаяном Песков подчеркнул, что просыпается мокрым в поту после таких вещих снов.

«Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Знаешь, это белая горячка», - сказал Песков.

Дмитрий Песков рассказал, что в своих снах президент дергает его за усы.

Такие юмористические шутки политика понравились пользователям Сети. Известно, что Дмитрий Песков получил должность в пресс-службе в 2000 году и стал правой рукой президента Путина. Зарекомендовал себя как положительного и ответственного человека, знающего цену слова и готового действовать в рамках закона для блага России.