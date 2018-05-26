Саудовская Аравия готовит совместные планы с ЛУКОЙЛом и Росатомом

Сегодня, 18:20

Запад продолжает демонстрировать свою приверженность антироссийским санкциям, следуя в кильватере политики, которую им демонстрируют США. В этих условиях российские компании обращают своё внимание на других партнёров.

Одним из них может выступить Саудовская Аравия. Согласно последней информации, представители этой страны встретились с лидерами, которые были посланы на встречу Росатомом и ЛУКОЙЛом. Целью этого могут стать совместные планы развития.

Это произошло в рамках форума, который принимает Петербург. Там с главами этих российских компаний Алексеем Лихачёвым и Вагитом Алекперовым встретился Халид аль-Фалих. Он является руководителем в Минэнерго Саудовской Аравии.

Согласно последней информации, обсуждалась тема российского участия в нескольких проектах. К одним из них относится Vision 2030.

В переговорах принимали участие и другие заинтересованные стороны. Одной из них является компания IBM.

Таким образом, западный бизнес изыскивает возможность участвовать в российских проектах, несмотря на вводимые санкции. Политика – политикой, а экономика – экономикой. В особенности, если это приносит существенные прибыли.

Проекты, предложенные ЛУКОЙЛом и Росатомом, Саудовская Аравия считает очень перспективными. В особенности то, что касается Vision 2030.