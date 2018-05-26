Команда Белого дома в Сингапуре подготовит встречу США с КНДР

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Как сообщает пресс-секретарь американского президента Дональда Трампа Сара Сандерс, исторический саммит двух противоборствующих сторон будет подготовлен, если он конечно же состоится.

Западные информационные агентства, ссылаясь на официальные источники, заявили, что представители Белого дома вскоре отправятся в Сингапур. Это будет нужно для подготовки встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Считается, что встреча глав двух ратоборствующих сторон пройдёт уже 12 июня. Однако эту дату отменил сам Трамп, хотя позже он загадочно заявил, что встреча может всё же и состояться и в указанный ранее срок.

Примечательно, что сейчас Сара Сандерс не о каких датах или предполагаемых сроках не сообщила.

Ранее сообщалось, что главы Северной и Южной Кореи провели сегодня вторую встречу в пограничном Пханмунджоме.