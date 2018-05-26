24 человека задержаны в Париже перед акцией протеста против Макрона

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В Париже начался массовый протест «Народный подъем» против политики Эммануэля Макрона. Уже произведено 24 задержания.

По предварительным данным, 24 человека задержали в Париже перед началом акции протеста против политики Макрона. Также, были изъяты черные куртки и маски, которые, возможно, принадлежат группе радикалов Black Bloc.

Стало известно, что в протесте «Народный подъем» участвуют политические партии, например, «Непокорная Франция», а также представители профсоюзов, одним из которых и организована данная акция протеста. «Народный подъем» пройдет не только в Париже, но и в Марселе, Тулузе, Лилле, Пуатье, Руане, Нанте.

Напомним, что ранее, 5 мая, уже проходил протест против Макрона под лозунгом Stop Macron. Отмечалось, что в протесте участвовал лидер левой партии. Также, протест, состоявшийся в апреле, привел к массовым беспорядкам. Сотрудники железной дороги устроили «рельсовую войну», перекрывая улицы и призывая граждан присоединиться к протесту, поводом которого стала реформа. Согласно ей, работникам ЖД должны были урезать заработную плату и отменить некоторые льготы.