Путин считает, что россияне должны любить власть, а не ненавидеть

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Владимир Путин хочет, чтобы новое правительство России было максимально открытым к обществу и объясняло все свои действия. Путин провел совещание с новым составом власти, на котором рассказал, как можно завоевать доверие общества.

Главное, говорит президент, это открытость перед обществом.

«Только при постоянном диалоге с гражданами, максимальной открытостью действий можно завоевать доверие такого большого количества людей», - подчеркнул президент.

Также Путин рассказал о том, что нужно находить нестандартные решения для возникших проблем и проявлять инициативу в новых проектах. Таков современный стиль управления страной, говорит Владимир Владимирович.

Напомним, что 15 мая президент учредил новый состав правительства, и переименовал минсвязи в министерство цифрового развития. Кроме этого, министерство образования России сменили на министерство просвещения России и министерство науки и высшего образования России.